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Подводные горизонты метро: как строится самый длинный тоннель Москвы под рекой

Подводные горизонты метро: как строится самый длинный тоннель Москвы под рекой

Художественный нейро-арт коллажХудожественный нейро-арт коллаж Когда я гуляю по набережной Строгино и смотрю на спокойную гладь Большого затона, меня не покидает ощущение какой-то фантастической двойственности.

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