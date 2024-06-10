Sky News сообщил о первом за время СВО ракетном залпе ВВС Украины по территории России

ВСУ впервые использовали свою авиацию вне новых регионов России.Британский телеканал Sky News сообщил о том, что украинский истребитель впервые нанес удар по территории России за пределами Донбасса и Крыма.
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