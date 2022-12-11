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«Зависимость от Месси у Аргентины есть, но раньше ему отдавали мяч и останавливались. Сейчас они больше двигаются, комбинируют». Стоичков о Лео

«Зависимость от Месси у Аргентины есть, но раньше ему отдавали мяч и останавливались. Сейчас они больше двигаются, комбинируют». Стоичков о Лео

Христо Стоичков оценил игру Лионеля Месси и сборной Аргентины на ЧМ-2022. – Это чемпионат мира Месси? – Мы наслаждаемся игрой Месси, но Аргентина немного изменилась.

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