Минобороны заявило об ударах по складу с оружием ВСУ и цехам сборки дронов

Массированный удар нанесли задействованные в специальной военной операции группировки российских войск по предприятиям, где собирались беспилотники, а также арсеналу с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии