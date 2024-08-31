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Минобороны заявило об ударах по складу с оружием ВСУ и цехам сборки дронов

Минобороны заявило об ударах по складу с оружием ВСУ и цехам сборки дронов

Массированный удар нанесли задействованные в специальной военной операции группировки российских войск по предприятиям, где собирались беспилотники, а также арсеналу с ракетно-артиллерийским вооружением ВСУ.

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