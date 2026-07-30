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Шестилучевая звезда (гексаграмма, звезда Давида, звезда Соломона).

Шестилучевая звезда (гексаграмма, звезда Давида, звезда Соломона).

Шестилучевая звезда (гексаграмма, звезда Давида, звезда Соломона). Надежда Гексаграмма, сегодня известная как Звезда Давида, имеет очень древнее происхождение, не привязанное к конкретной этнической общности.

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