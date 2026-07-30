Шестилучевая звезда (гексаграмма, звезда Давида, звезда Соломона). Надежда Гексаграмма, сегодня известная как Звезда Давида, имеет очень древнее происхождение, не привязанное к конкретной этнической общности.
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