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Невролог Маматов назвал усталость после отдыха одним из признаков перегрузки организма

Невролог Маматов назвал усталость после отдыха одним из признаков перегрузки организма

Усталость после отдыха и постоянное напряжение могут указывать на перегрузку организма. Об этом «Известиям» рассказал врач восстановительной медицины и невролог Алексей Маматов.

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