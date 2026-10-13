Невролог Маматов назвал усталость после отдыха одним из признаков перегрузки организма

Усталость после отдыха и постоянное напряжение могут указывать на перегрузку организма. Об этом «Известиям» рассказал врач восстановительной медицины и невролог Алексей Маматов.
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