Роберт Шварцман одержал первую победу в GT World Challenge

Роберт Шварцман одержал первую победу в GT World ChallengeСтраница Роберта Шварцмана в соцсетяхРоссийский гонщик Роберт Шварцман завершил победой свой дебютный сезон в Еврокубке по гонкам на выносливость GT World Challenge.
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