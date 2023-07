Легендарной ролевой игре Star Wars: Knights of the Old Republic исполнилось 20 лет!Одной из лучших игр по вселенной “Звёздные войны”, подарившей игрокам десятки часов увлекательного геймплея, Star Wars: Knights of the Old Republic, сегодня исполнилось целых 20 лет.