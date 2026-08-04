Унечский район: Судят грабителей пенсионеров на 800 тысяч рублей

Злоумышленники, угрожая гвоздодером, похитили у пенсионеров 800 тысяч рублей.Прокуратура Унечского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о дерзком ограблении пожилой супружеской пары в деревне Жуково.
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