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В США допустили взятие Одессы под контроль России

В США допустили взятие Одессы под контроль России

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия может взять под контроль Одессу, если потребуется Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works допустил, что Россия может взять под контроль Одессу, если это потребуется.

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