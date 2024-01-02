В США допустили взятие Одессы под контроль России

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Россия может взять под контроль Одессу, если потребуется Бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue works допустил, что Россия может взять под контроль Одессу, если это потребуется.
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