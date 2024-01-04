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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дядюн об афере банка «Замоскворецкий» в 2012-м: «Обещали 30% за три месяца. Футболисты по 100 млн кидали. Никто риски не оценивал. Сейчас то же самое – цифровые активы, псевдобиржи»

Дядюн об афере банка «Замоскворецкий» в 2012-м: «Обещали 30% за три месяца. Футболисты по 100 млн кидали. Никто риски не оценивал. Сейчас то же самое – цифровые активы, псевдобиржи»

Экс-форвард «Динамо» и «Рубина» участвует в развитии Invest Sport Club, который был основан Максимом Канунниковым.

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