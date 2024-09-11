Сегодня отмечается Тихий день + День "Отсутствие новостей – хорошая новость". Вряд ли такое возможно в безумном человеческом мире, но вдруг? Так важно иногда побыть в тишине 🙏🏻 А еще сегодня можно отпраздновать: ✨День правильного ожидания необъяснимого – это когда вообще ничего не ждешь, а все самое удивительное и волшебное происходит само собой ✨Праздник ласкового обращения – вспомните, как вас называют самые близкие и дорогие люди, или придумайте себе секретное имя, которое поможет быть нежнее к себе ✨ День "Помните о свободе" – и помните, что свобода всегда внутри и никто ее не отнимет 🔥 А для тех, кто хочет активностей и огня, есть Фестиваль фламенко, Фестиваль острого перца и День "Я хочу начать свой бизнес" – весьма драйвовое мероприятие, надо сказать;).