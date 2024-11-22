Частная охрана получит право использовать оружие и помогать полиции

Частные охранники смогут тушить пожары и задерживать нарушителей, помогать полиции охранять порядок на концертах и других массовых мероприятиях, использовать служебное оружие, сбивать беспилотники, а детективы должны будут пройти обучение и получить лицензию, уведомлять о начале работы и раз в год проходить медосмотр.