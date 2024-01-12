Концерты комика Руслана Белого за границей отменили: подробности

У артиста есть своя версия произошедшего Руслан Белый Соцсети Выступления 44-летнего юмориста Руслана Белого (признан иноагентом в РФ) отменили в Таиланде, Индонезии и на Бали (7, 9 и 11 января соответственно).
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