Главред «Крымской газеты»: для многих наших читателей газета – это первая инстанция

Директор – главный редактор ГБУ РК «Редакция газеты «Крымская газета» заслуженный журналист России Мария Волконская уже 10 лет работает в правительственном издании и подчёркивает, что на 80% газета состоит из социально значимой информации.
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