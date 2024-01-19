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Царьград

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РБК: сгоревший склад Wildberries в Шушарах не имел страховки

РБК: сгоревший склад Wildberries в Шушарах не имел страховки

Здание сгоревшего склада Wildberries в Шушарах на севере Санкт-Петербурга могло не иметь страховки.РБК со ссылкой на свои источники рынка страхования сообщает, что ранее переговоры об этом ни к чему не привели.

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Комментарии
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ОТ
Олег Тимофеев
СБУ свою работу знает.
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