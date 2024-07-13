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По решению суда бывший глава свердловского города останется под стражей

По решению суда бывший глава свердловского города останется под стражей

Свердловский областной суд оставил жалобу адвоката без удовлетворенияПод стражей как минимум до 13 августа останется бывший глава Каменского городского округа Сергей Белоусов.

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