Путину доложили, что оставшихся в Курской области боевиков ВСУ скоро уничтожат

РИА Новости/Александр Казаков Разрозненные группы и одиночные военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области в ближайшее время будут уничтожены, доложил президенту России Владимиру Путину временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота.
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