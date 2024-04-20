WP: европейцы отказываются конфисковывать замороженные активы РФ

Известия/Сергей Лантюхов Власти европейских стран отказываются конфисковывать замороженные российские активы, опасаясь нарушить нормы международного права, потерять доверие инвесторов к европейской валюте и получить ответ от Москвы.
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