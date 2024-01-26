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10 способов приготовить лучший смузи

10 способов приготовить лучший смузи

Карамелизируйте фрукты, добавьте немного комбучи или вареньяЧто появилось первым — молочный коктейль или смузи? Возможно, они развивались одновременно, но интересно думать, что молочный коктейль проложил себе дорогу, и поэтому смузи ощущаются как десерт, даже если они наполнены кейлом и витграссом.

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