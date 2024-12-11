Прогноз погоды в Крыму на 11 декабря

Прогноз погоды в Крыму на 11 декабряВ Симферополе +10 и небольшой дождьВ Севастополе +10 и небольшой дождьВ Евпатории +9 и небольшой дождьВ Черноморском +14 и ливеньВ Джанкое +9 и пасмурноВ Ялте +11 и дождьВ Алуште +11 и дождьВ Керчи +10 и дождьВ Армянске +6 и пасмурноВ Красно.