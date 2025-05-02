Bloomberg: Трамп запросит у Конгресса на оборону рекордные $1,01 трлн

Я бы вообще в морду ему плюнул! Кто-то собирается на США напастьнааерное Парагвай!

Eduard

Все эти статьи фальшивыеговорят про "обороу" на деле воевать нападать собрались.Мне эти мигранты Америки надоели,они постонно на всех нападают ,выдумывают себе врагов и нападают!