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Bloomberg: Трамп запросит у Конгресса на оборону рекордные $1,01 трлн

Bloomberg: Трамп запросит у Конгресса на оборону рекордные $1,01 трлн

Глава Белого дома Дональд Трамп намерен запросить у американского Конгресса на следующий финансовый год рекордный объем финансирования на нужды нацбезопасности - 1,01 трлн долларов, пишет Bloomberg со ссылкой на представителей американской администрации.

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Комментарии
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Eduard
Я бы вообще в морду ему плюнул! Кто-то собирается на США напастьнааерное Парагвай!
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15 час.
Eduard
Все эти статьи фальшивыеговорят про &quot;обороу&quot; на деле воевать нападать собрались.Мне эти мигранты Америки надоели,они постонно на всех нападают ,выдумывают себе врагов и нападают!
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15 час.
Eduard
Воевать собрался.Говори честно:&quot;Дл нападения на Китай&quot;!
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15 час.
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