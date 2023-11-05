В Якутии сотни автомобилей стоят в заторе на переправе, ожидая паром

Сотни водителей и пассажиров оказались в ловушке на переправе в Якутии. Все они могут просто замерзнуть в ожидании переправы на другой берег реки Лены, где стоят уже третьи сутки - ночью температура там опускается до минус 30.
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