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Видеокарты рекордно дешевеют в США. Разогнанная GeForce RTX 3070 Ti за 700 долларов, а GeForce RTX 3060 – за 430 долларов

Видеокарты рекордно дешевеют в США. Разогнанная GeForce RTX 3070 Ti за 700 долларов, а GeForce RTX 3060 – за 430 долларов

Видеокарты продолжают дешеветь по всему миру (кроме России, что обусловлено всем известными событиями), но в США некоторые довольно мощные модели вплотную подобрались к рекомендованной розничной цене.

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