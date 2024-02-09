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Психолог Еремян рассказала, что на самом деле мешает человеку выздоравливать

Психолог Еремян рассказала, что на самом деле мешает человеку выздоравливать

Наше психологическое состояние напрямую влияет на физическое здоровье. Всем известно, что тело реагирует даже на малейший дискомфорт: от волнения случается «медвежья болезнь», ссора с мужем лишает аппетита, проблемы на работе вызывают бессонницу, а длительный дистресс и вовсе способен спровоцировать тяжелые заболевания.

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