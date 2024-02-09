Психолог Еремян рассказала, что на самом деле мешает человеку выздоравливать

Наше психологическое состояние напрямую влияет на физическое здоровье. Всем известно, что тело реагирует даже на малейший дискомфорт: от волнения случается «медвежья болезнь», ссора с мужем лишает аппетита, проблемы на работе вызывают бессонницу, а длительный дистресс и вовсе способен спровоцировать тяжелые заболевания.