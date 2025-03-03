Американский беспилотный космический аппарат совершил посадку на Луну

Blue Ghost доставил на Луну научные приборы.фото: pixabay.com/0fjd125gk87Техасская частная компания Firefly Aerospace объявила о прилунении коммерческого космического аппарата на Луну, два года назад на спутник Земли успешно сел модуль другой американской частной компании Intuitive Machines.
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