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Гладышев — о победе над «Спартаком»: «Эмоции топовые, просто зашкаливают. Это лучший матч «Динамо» в сезоне»

Гладышев — о победе над «Спартаком»: «Эмоции топовые, просто зашкаливают. Это лучший матч «Динамо» в сезоне»

Нападающий «Динамо» Ярослав Гладышев считает, что матч 7-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1) стала для команды лучшей в этом сезоне.

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