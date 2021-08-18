Выступление Салеха

Коротко по выступлению Салеха против Талибана.Бывший вице-президент Афганистана при Гани, объявил себя президентом Афганистана на том основании, что Гани бежал, а по закону, если президент не дееспособен, то власть переходит к вице-президенту.
Коротко по выступлению Салеха против Талибана.Бывший вице-президент Афганистана при Гани, объявил себя президентом Афганистана на том основании, что Гани бежал, а по закону, если президент не дееспособен, то власть переходит к вице-президенту.
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