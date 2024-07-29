Один человек погиб после размытия дамбы в Карелии

Один человек погиб после размытия временной дамбы на Беломорско-Балтийском канале. Об этом 29 июля сообщается на странице Госкомитета Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения в соцсетях.
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