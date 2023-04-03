В Кремле подтвердили газете The Financial Times ограничения на зарубежные поездки чиновников

Газета The Financial Times (FT) со ссылкой на источники написала, что из-за специальной военной операции России на Украине Федеральная Служба Безопасности РФ ужесточила условия поездок бывших чиновников и крупных бизнесменов за границу.
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