«Весенние цветы» в парламенте: выставка, дарящая цвет и восторг

В парламенте открылась художественная выставка под названием «Весенние цветы». В экспозиции представлено 17 тематических работ известного художника Сергея Галбена, лауреата Национальной премии 2024 года за активную деятельность в области изобразительного искусства и создание ценных произведений.
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