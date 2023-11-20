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Фаворит драфта НХЛ-2024 Селебрини набрал 22 очка в 11 играх в NCAA. Он делит 1-е место в гонке бомбардиров

Форвард Бостонского университета отметился ассистентским хет-триком в последней игре против университета Мэна (5:4).

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