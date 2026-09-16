Volvo обновила свой самый продаваемый автомобиль за всю историю

Volvo Cars представила подключаемые гибридные версии своих бестселлеров XC60 и XC90 с увеличенным запасом хода.
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