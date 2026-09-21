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Пятый канал

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«Единая Россия» получила 62,72% голосов на выборах в Госдуму на Чукотке

«Единая Россия» получила 62,72% голосов на выборах в Госдуму на Чукотке

В Чукотском автономном округе после обработки 100% протоколов на выборах депутатов Госдумы лидирует партия «Единая Россия» с результатом 62,72%, сообщил 21 сентября региональный избирком.

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