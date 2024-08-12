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DT: Великобритания не разрешила Украине бить ракетами Storm Shadow под Курском

DT: Великобритания не разрешила Украине бить ракетами Storm Shadow под Курском

Вонная помощь Великобритании предназначена исключительно для обороны Украины. Правительство не разрешало использовать поставленные ракеты Storm Shadow для ударов по территории России, заявил The Daily Telegraph представитель британского кабмина.

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