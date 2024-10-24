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Легенда хоккея Борис Михайлов награжден медалью Минобороны РФ

Легенда хоккея Борис Михайлов награжден медалью Минобороны РФ

Почетный президент московского ЦСКА, легендарный советский хоккеист Борис Михайлов награжден медалью «За укрепление боевого содружества» приказом Министерства обороны РФ.

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