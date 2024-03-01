Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Мама ожидает, что сын будет продолжать платить за аренду, даже когда уедет из дома

Мама ожидает, что сын будет продолжать платить за аренду, даже когда уедет из дома

Когда наши дети еще маленькие, они живут в нашем доме, мы о них заботимся, кормим, одеваем…Но проходят годы, десятилетия, малыши вырастают – и некоторые из них настолько привыкают к такому порядку вещей, что не хотят ничего менять.

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