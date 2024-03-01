Мама ожидает, что сын будет продолжать платить за аренду, даже когда уедет из дома

Когда наши дети еще маленькие, они живут в нашем доме, мы о них заботимся, кормим, одеваем…Но проходят годы, десятилетия, малыши вырастают – и некоторые из них настолько привыкают к такому порядку вещей, что не хотят ничего менять.
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