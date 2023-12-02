Госкомитет КНР: волна ОРЗ в стране вызвана известными возбудителями

Официальный представитель Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что распространенные в настоящее время в Китае острые респираторные заболевания (ОРЗ) вызваны уже известными возбудителями.
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