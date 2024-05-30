В продаже появились автомобили Solaris с эмблемами Kia

Столичные дилеры начали продавать хэтчбеки , (аналог Kia Rio X) у которых отсутствуют шильдики. Такие машины были замечены в двух московских автосалонах, где предлагают автомобили нового российского бренда Solaris.
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