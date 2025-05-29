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«Мне важно угодить жене»: Боярский раскрыл секрет долгого и счастливого брака

«Мне важно угодить жене»: Боярский раскрыл секрет долгого и счастливого брака

Народный артист РСФСР Михаил Боярский и народная артистка РФ (и художественный руководитель петербургского театра имени Ленсовета) Лариса Луппиан прожили вместе почти полвека, через два года они отметят золотую свадьбу.

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