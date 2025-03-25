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Закон, порядок, государство

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Полицейские в Карачаево-Черкесии расследуют уголовное дело о хищении топлива у московской компании

Следователи МО МВД России «Зеленчукский» Карачаево-Черкесской Республики расследуют уголовное дело о краже топлива, в совершении которой подозревается 25-летний житель станицы Исправной.

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