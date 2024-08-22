Amazon Games сообщила, что разработка новой Tomb Raider от Crystal Dynamics продвигается хорош...

Amazon Games сообщила, что разработка новой Tomb Raider от Crystal Dynamics продвигается хорошоНовая игра франшизы Tomb Raider находится в разработке у Crystal Dynamics, но, к сожалению, подробностей о проекте почти нет, но есть некоторые интересные новости.
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