Black Myth: Wukong разошлась тиражом в 10 млн копий за три дня! Black Myth: Wukong от Game Science у...

Forwarded From IRONGAMES.ru – купить игры дёшево и быстро Black Myth: Wukong разошлась тиражом в 10 млн копий за три дня!Black Myth: Wukong от Game Science установила новый рекорд, продав 10 миллионов копий всего за три дня после релиза.
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