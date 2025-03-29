«В эмиграции надо ходить только в шикарном»: уехавшая в США Мария Машкова получила поддержку в России

Уехавшая из России актриса Мария Машкова рассказала, кто поддержал ее после эмиграции. В эфире YouTube-шоу «Георгий за кадром» дочь Владимира Машкова призналась, что поддерживает связь со своей подругой из Москвы.
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