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Мода и Шоу-бизнес

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«В эмиграции надо ходить только в шикарном»: уехавшая в США Мария Машкова получила поддержку в России

«В эмиграции надо ходить только в шикарном»: уехавшая в США Мария Машкова получила поддержку в России

Уехавшая из России актриса Мария Машкова рассказала, кто поддержал ее после эмиграции. В эфире YouTube-шоу «Георгий за кадром» дочь Владимира Машкова призналась, что поддерживает связь со своей подругой из Москвы.

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Комментарии
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Галина 123
В эмиграции ходят в шикарном только жены русских олигархов-ворюг и Машкова. Их сразу и  видно  - русские бабы.
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