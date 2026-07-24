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FiNE NEWS

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Погибший главный инженер Запорожской АЭС представлен к государственным наградам

Корпорация «Росатом» ходатайствовала о присуждении государственных наград главному инженеру Запорожской атомной электростанции, который погиб во время обстрела, а также его водителю, который находился с ним в момент инцидента.

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