Погибший главный инженер Запорожской АЭС представлен к государственным наградам

Корпорация «Росатом» ходатайствовала о присуждении государственных наград главному инженеру Запорожской атомной электростанции, который погиб во время обстрела, а также его водителю, который находился с ним в момент инцидента.
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