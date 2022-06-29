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Советникам директоров школ по воспитанию будут платить из резервного фонда

Советникам директоров школ по воспитанию будут платить из резервного фонда

Владимир Путин поручил правительству выделить из резервного фонда деньги на софинансирование оплаты труда советников директоров школ по воспитанию, которые с 1 сентября должны начать работать в школах 45 регионов, в том числе в Свердловской области.

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