Над Рязанью в ночь на 10 ноября сняли поезд спутников Starlink

Пролет Starlink часто сравнивают с поездом - спутники двигаются почти вплотную один за другим. Из-за этого в небе они выглядят как сияющая полоса, если присмотреться - видны небольшие промежутки между ними.
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