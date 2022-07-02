В Крыму остаются подтопленными 106 частных и 5 многоквартирных домов

В результате обильных осадков на территории Крыма остаются подтопленными 106 частных домов, подвальные помещения в пяти многоквартирных домах, 488 придомовых территорий и 6 социально значимых объектов на территории 1 муниципального образования.
В результате обильных осадков на территории Крыма остаются подтопленными 106 частных домов, подвальные помещения в пяти многоквартирных домах, 488 придомовых территорий и 6 социально значимых объектов на территории 1 муниципального образования.
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