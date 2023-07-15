Поток желающих поработать в России может иссякнуть к концу десятилетия Иван Драгомиров Фото: Михаил Почуев/ТАСС Каждый третий житель Москвы в летнее время — приезжий.
День последнего мигранта: Опыт Калуги пригодится Москве
Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Ошибаетесь! Думе абсолютно до забора на цену рабочей силы. Им важна только СОБСТВЕННАЯ прибыль. Это взятки и откаты от диаспор. Или работодателей.
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1 час.
Silver Kont
Так вопрос решается просто - не надо пользоваться услугами черножопых, просто не покупать у них товары по дешёвке, продукты тоже не покупать, шавермы и шашлычные обходить стороной...
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1 час.
Семенков Александр
Всех мигрантов НАХ!!!
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32 мин.
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