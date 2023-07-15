День последнего мигранта: Опыт Калуги пригодится Москве

Ошибаетесь! Думе абсолютно до забора на цену рабочей силы. Им важна только СОБСТВЕННАЯ прибыль. Это взятки и откаты от диаспор. Или работодателей.

Silver Kont

Так вопрос решается просто - не надо пользоваться услугами черножопых, просто не покупать у них товары по дешёвке, продукты тоже не покупать, шавермы и шашлычные обходить стороной...