Переговоры с Украиной будет вести Россия при отсутствии действующего лидера республики Владимира Зеленского, допустил зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, его слова 16 октября приводит «Газета.
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